Прокуратура Медеуского района города Алматы завершила досудебное расследование по делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении 12-летней школьницы, передаёт BaigeNews.kz. Преступление было совершено дистанционно - через мессенджер Telegram.

Следствием установлено, что подозреваемый, находясь в Астане, вышел на связь с несовершеннолетней, являющейся ученицей 6 класса одной из гимназий Алматы. В ходе видеозвонков он совершал непристойные действия и делал интимного характера предложения, не прибегая при этом к физическому насилию.

Дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Алматы, который признал мужчину виновным по части 1 статьи 124 УК РК - "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста".

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура напоминает, что подобные преступления, даже совершённые онлайн, строго наказываются законом, и призывает родителей быть бдительными в вопросах интернет-безопасности детей.

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