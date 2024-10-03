Казахстанца оштрафовали за буллинг в школе, который устроил его сын

Жителя Костанайской области оштрафовали за буллинг, который устроил его несовершеннолетний сын, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд региона.

Дело об административном правонарушении по части 3 статьи 127-2 КоАП в отношении родителя рассмотрел суд района Беимбета Майлина.

"В сентябре выявлен факт, что в общеобразовательной школе несовершеннолетний С. систематически оскорблял, унижал, насмехался, над несовершеннолетней П. и угрожал ей. На суде С. вину признал полностью и пояснил, что провёл с сыном беседу. Законный представитель потерпевшей П. суду пояснила, что у дочери больное сердце, а несовершеннолетний С. насмехался над её дочерью, угрожал, обзывал, вследствие чего её дочь находилась в подавленном состоянии", – сообщили в суде.

Ранее родителя устно предупреждали о ненадлежащем поведении его ребенка (уже поступали жалобы). В этот раз суд назначил ему штраф в размере 25 800 тенге.



Постановление не вступило в законную силу.