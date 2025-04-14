Суд присяжных поставил точку в резонансном деле о ДТП, в котором трагически погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz. Виновный отправится за решетку, а невиновный - оправдан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Трагедия произошла на автотрассе, где водитель А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем П.. В результате аварии погибли сам водитель П., его супруга и пассажирка О.

Парадоксально, но следствие первоначально выдвинуло обвинения в адрес самого погибшего П., сочтя его действия причиной аварии. Родственники погибшего требовали пересмотра дела.

И только суд присяжных поставил всё на свои места.

Присяжные единогласно оправдали П., признав, что авария произошла по вине нетрезвого водителя А., а в действиях П. состава правонарушения не было.

А. признан виновным по статье 345-1 ч. 4 УК РК — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть трёх человек.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением водительских прав.

Также А. обязали выплатить 15 млн тенге морального вреда и 4,3 млн тенге материального ущерба семьям погибших.

Вдобавок - принудительное лечение от алкоголизма, согласно заключению судебно-наркологической экспертизы, подтвердившей зависимость.

Трагедия особенно затронула общественность тем, что двое малолетних детей остались без родителей. Родственники погибшего П. выразили благодарность присяжным за справедливое решение, которое, по их словам, "восстановило честь и доброе имя" отца семейства.

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