В социальных сетях распространилось видеообращение казахстанца Нурхана, который пожаловался на отказ в посадке в поезд из-за наличия собаки и двух кошек, передаёт BaigeNews.kz.

Молодой человек сообщил, что приобрёл отдельное купе за 70 тыс тенге для путешествия из Астаны в Шымкент. Однако на станции Нұрлы Жол ему отказали в посадке, сославшись на правила перевозки животных.

По словам Нурхана, ранее он без проблем путешествовал с питомцами в поездах "Тальго". В этот раз ему сообщили, что для крупной собаки необходима клетка, а провозить можно не более двух животных. Полиция не смогла помочь в разрешении ситуации, и часть стоимости билетов ему не вернули.

В ответ на инцидент, пресс-служба АО "Пассажирские перевозки" пояснила, что пассажир прибыл на посадку с тремя животными без необходимой клетки для крупной собаки, что противоречит установленным правилам.

Согласно нормативам, перевозка домашних животных (собак, кошек, птиц) в количестве не более двух допускается в отдельном купе купейного и спального вагона. Пригородные перевозки домашних животных (не более двух) возможны при наличии специальной тары (ящиков, корзин, клеток) без дополнительной платы.

Таким образом, действия проводника были признаны законными и обоснованными.

Пассажирам рекомендовали заранее знакомиться с правилами перевозки животных и соблюдать их для предотвращения неприятных ситуаций.