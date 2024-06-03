Казахстанца этапировали из Бельгии за убийство

Обвиняемого в похищении и убийстве этапировали из Бельгии в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным криминальной полиции Алматы, 63-летний казахстанец в июне 1997 года в Новосибирске участвовал в похищении и убийстве соотечественника, за освобождение которого от родственников требовали выкуп в размере 100 тысяч долларов США.

Установлено, что это тяжкое преступление злоумышленники совершили в группе лиц по предварительному сговору.

“В ходе расследования участники преступления были задержаны и осуждены к различным срокам наказания. В отношении одного из них, сбежавшего от органов правосудия, заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, а также объявления в межгосударственный и международный розыск. Установлено, что разыскиваемый скрывался в Бельгии под вымышленными данными”, — резюмировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.