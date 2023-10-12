Казахстанца экстрадировали из Украины за создание финпирамиды

Подозреваемый в руководстве финпирамиды экстрадирован из Украины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру РК.

Как сообщили в генпрокуратуре, мошенник подозревается в руководстве и организации незаконной схемы привлечения денежных вкладов граждан в лжепроекты в целях хищения чужого имущества в период с 2017 по 2019 годы.

"В результате преступных действий более 240 потерпевшим причинён ущерб на сумму свыше 1,2 млрд тенге. После совершения преступлений он скрылся от органов уголовного преследования и объявлен в международный розыск", - сообщили в ведомстве.

В августе 2023 года подозреваемый задержан правоохранительными органами Украины. Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола Министерства внутренних дел, при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан подозреваемый экстрадирован из Украины для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астана. За совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.