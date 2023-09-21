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Казахстанца экстрадировали из Турции за хищении около 1 млрд тенге

Сегодня, 09:16
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16
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Фото: Baigenews.kz

Гражданина Казахстана экстрадировали из Турции за хищение у строительных компаний около 1 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру РК.

Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел из Турецкой Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Казахстана.

По информации генпрокуратуры, подозреваемый находился в международном розыске с 2014 года.

"Мужчина подозревается в хищении у строительных компаний около 1 млрд тенге, в том числе предназначенных для строительства больницы. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. За такое уголовное правонарушение предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай.

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