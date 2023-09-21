Казахстанца экстрадировали из Турции за хищении около 1 млрд тенге
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Гражданина Казахстана экстрадировали из Турции за хищение у строительных компаний около 1 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру РК.
Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел из Турецкой Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Казахстана.
По информации генпрокуратуры, подозреваемый находился в международном розыске с 2014 года.
"Мужчина подозревается в хищении у строительных компаний около 1 млрд тенге, в том числе предназначенных для строительства больницы. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. За такое уголовное правонарушение предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай.
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