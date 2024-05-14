Казахстанца арестовали за оскорбление глухонемого таксиста в Астане

Административный арест получил пассажир, который оскорбил глухонемного таксиста в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Видеозапись, на которой мужчина оскорбляет таксиста и в конце поездки пытается забрать USB-шнур водителя, появилась в соцсетях. Водитель на видео — глухонемой, его зовут Шынгыс. В департаменте полиции Астаны сообщили, что пассажира задержали, на него составили административный протокол по факту совершения мелкого хулиганства.

13 мая суд в Астане вынес решение об административном аресте на 15 суток нарушителя, который "выражался нецензурной бранью, унижая честь и достоинства водителя такси".

Постановление суда не вступило в законную силу.