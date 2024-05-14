Казахстанца арестовали за оскорбление глухонемого таксиста в Астане
Сегодня, 04:29
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Сегодня, 04:29Сегодня, 04:29
106Фото: скриншот видео
Административный арест получил пассажир, который оскорбил глухонемного таксиста в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Видеозапись, на которой мужчина оскорбляет таксиста и в конце поездки пытается забрать USB-шнур водителя, появилась в соцсетях. Водитель на видео — глухонемой, его зовут Шынгыс. В департаменте полиции Астаны сообщили, что пассажира задержали, на него составили административный протокол по факту совершения мелкого хулиганства.
13 мая суд в Астане вынес решение об административном аресте на 15 суток нарушителя, который "выражался нецензурной бранью, унижая честь и достоинства водителя такси".
Постановление суда не вступило в законную силу.
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