Жителю Акмолинской области назначили арест на пять суток за оскорбление медицинского работника, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина в приемном покое районной больницы совершил мелкое хулиганство, выражаясь в адрес фельдшера нецензурной бранью. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Вину подтвердили его признанием, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние, совершение правонарушения впервые, а также отягчающие обстоятельства – совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения", – отметили в суде.

Жаксынский районный суд назначил мужчине административный арест на пять суток, а также установил особые требования к поведению на три месяца.

Постановление не вступило в законную силу.