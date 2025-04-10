Казахстанца арестовали за оскорбление фельдшера
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Жителю Акмолинской области назначили арест на пять суток за оскорбление медицинского работника, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина в приемном покое районной больницы совершил мелкое хулиганство, выражаясь в адрес фельдшера нецензурной бранью. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Вину подтвердили его признанием, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние, совершение правонарушения впервые, а также отягчающие обстоятельства – совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения", – отметили в суде.
Жаксынский районный суд назначил мужчине административный арест на пять суток, а также установил особые требования к поведению на три месяца.
Постановление не вступило в законную силу.
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