Главный редактор независимого издания SHYNDYK.KZ Газиза Раимбек оказалась в центре информационной атаки. Неизвестные использовали её личный номер телефона для рассылки фейковых сообщений о якобы планируемом шествии "Бессмертного полка" 9 мая в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Редакция уверена: провокация напрямую связана с профессиональной деятельностью журналистки. SHYNDYK.KZ вела расследование, разоблачая сеть дезинформаторов, причастных к фейковым новостям о несуществующих мероприятиях. В ответ на это началась масштабная атака на редакцию.

"Уже несколько недель в редакцию поступают сообщения о якобы проходящих сборах по организации "Бессмертного полка" в различных городах Казахстана. Мы заинтересовались этой "новостью", начали проверку и выяснили, что за ней стоят провокаторы. Это ФЕЙК. Мы готовили материал, брали интервью, и, судя по всему, нас распознали. В результате мой номер телефона оказался в рассылках — теперь мне звонят с десятков номеров. Это откровенная провокация", — заявила Газиза Раимбек в Instagram.

По её словам, ни редакция, ни она лично не имеют отношения к инициативе "Бессмертного полка", не организуют мероприятий и не собирают деньги.

Редакция готовит официальное обращение в МВД с требованием расследовать факт клеветы, подделки информации и незаконного использования персональных данных. Пользователей призывают не доверять слухам, распространяемым в мессенджерах и соцсетях.