Казахстанскую транспортную инфраструктуру готовят к году туризма КНР в РК

В связи с решением провести 2025 год как Год туризма Китая в Казахстане, транспортную инфраструктуру готовят к этому событию, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В ходе совещания, по подготовке проведения Года туризма КНР, председатель комитета индустрии и туризма сообщил, что в 2023 году пассажиропоток туристов из КНР составил 367 тысяч человек. Это в 21 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, председатель комитета доложил о планируемых мероприятиях в туристической отрасли и отметил особую роль транспортной инфраструктуры в предстоящем мероприятии.

В связи с этим, на совещании министр дал поручение установить дополнительные стойки регистраций для туристов, дополнительно привлечь специалистов со знанием китайского языка в крупных аэропортах и железнодорожных вокзалах. Кроме того, необходимо на объектах транспортной инфраструктуры разместить необходимую информацию на китайском языке, а также подготовить брошюры о туристических направлениях на воздушных судах.