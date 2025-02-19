Теннисистка Аружан Сагандыкова оказалась в центре скандала после того, как официальный аккаунт районного акимата Актобе отправил ей оскорбительные сообщения, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в соцсетях Аружан опубликовала скриншоты переписки с аккаунтом акимата, в которых сотрудник ведомства грубо высказывается в адрес её возлюбленного – российского теннисиста Петра Бар-Бирюкова (402-я ракетка мира).

"Бар-Бирюков – чертила, запомни это и передай ему. Слить тай-брейк с 5:2 может только он", – говорится в сообщениях, отправленных с аккаунта акимата.

Позже представитель районного акимата извинился перед спортсменкой, заявив, что страница была взломана частным лицом. Однако Аружан усомнилась в этой версии, поскольку в тот же период времени на странице продолжали появляться официальные публикации акимата.

В пресс-службе городского акимата редакции сообщили, что официальный аккаунт районного акимата Актобе действительно подвергся взлому.

"Официальная страница районного акимата города Актобе в Instagram была взломана неизвестным лицом. Акимат приносит извинения Аружан Сагандыковой за недоразумение, возникшее в связи с инцидентом. Принимаются меры для предотвращения подобных случаев в будущем", – говорится в заявлении.