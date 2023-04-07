Казахстанскую легкоатлетку Нору Джеруто подозревают в применении допинга

Фото: olympic.kz

Казахстанскую легкоатлетку Нору Джеруто подозревают в нарушении антидопинговых правил – использовании запрещённой субстанции или метода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на независимую организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Она временно отстранена от соревнований.

Джеруто в 2017 году перебралась в Казахстан, начав процесс натурализации. Однако право выступать за сборную Казахстана она получила только в начале 2022 года. Ранее она выступала за Кению. На чемпионате мира-2022 в США легкоатлетка завоевала золото. Она стала лучшей на дистанции 3000 метров с препятствиями, установив также рекорд чемпионата.

Данное золото стало первым в истории казахстанской лёгкой атлетики, завоёванное в рамках чемпионата мира.