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olympic.kz Сегодня, 23:20
132
Сегодня, 23:20
132
Фото: olympic.kz

Казахстанскую легкоатлетку Нору Джеруто подозревают в применении допинга

Казахстанскую легкоатлетку Нору Джеруто подозревают в нарушении антидопинговых правил – использовании запрещённой субстанции или метода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на независимую организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit

Она временно отстранена от соревнований.

Джеруто в 2017 году перебралась в Казахстан, начав процесс натурализации. Однако право выступать за сборную Казахстана она получила только в начале 2022 года. Ранее она выступала за Кению. На чемпионате мира-2022 в США легкоатлетка завоевала золото. Она стала лучшей на дистанции 3000 метров с препятствиями, установив также рекорд чемпионата.

Данное золото стало первым в истории казахстанской лёгкой атлетики, завоёванное в рамках чемпионата мира.

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Сегодня, 23:20
132
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