Казахстанскую легкоатлетку дисквалифицировали на чемпионате мира
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
136Фото: sports.kz
Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи осталась без медали на своей коронной дистанции — 10 000 метров — на чемпионате мира-2023 в Будапеште (Венгрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Кипкируи была дисквалифицирована, а весь пьедестал в итоге заняли спортсменки из Эфиопии: "золото" выиграла Гудаф Цегай, серебряной призеркой мирового первенства стала Летесенбет Гидей, а бронзовую медаль завоевала Эджгайеху Тайе.
Чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште продлится до 27 августа. Что касается достижений Каролин Чепкоеч Кипкируи в этом году, то представительница Казахстана в феврале стала чемпионкой Азии в закрытых помещениях.
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