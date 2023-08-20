  • 20 Августа, 09:33
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Казахстанскую легкоатлетку дисквалифицировали на чемпионате мира

Сегодня, 08:41
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sports.kz Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: sports.kz

Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи осталась без медали на своей коронной дистанции — 10 000 метров — на чемпионате мира-2023 в Будапеште (Венгрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Кипкируи была дисквалифицирована, а весь пьедестал в итоге заняли спортсменки из Эфиопии: "золото" выиграла Гудаф Цегай, серебряной призеркой мирового первенства стала Летесенбет Гидей, а бронзовую медаль завоевала Эджгайеху Тайе.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште продлится до 27 августа. Что касается достижений Каролин Чепкоеч Кипкируи в этом году, то представительница Казахстана в феврале стала чемпионкой Азии в закрытых помещениях. 

 

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