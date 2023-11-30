Казахстанскую ипотеку назвали одной из самых дорогих в мире

Высокие процентные ставки по ипотеке в Казахстане отметили международные аналитики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Высокие процентные ставки по ипотеке в Казахстане отметили международные аналитики.

Согласно данным аналитиков Numbeo, в рейтинге по процентным ставкам по ипотеке среди 104 государств и территорий Казахстан оказался в десятке стран с самыми высокими ставками.

Отмечается, что ипотеку можно получить в Отбасы банке, а также в 12 из 21 банков второго уровня. В ноябре 2023 года годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по "обычной" ипотеке, то есть по займам вне партнёрских программ банков и льготных госпрограмм, а также не по системе жилищно-строительных сбережений, варьировалась от 15% до 26,5%. Это настолько высокие ставки, что мало кто из казахстанцев будет рассчитывать на такой вариант.

Кроме того, банки постепенно ужесточают требования к платёжеспособности клиентов, что, в свою очередь, также оказывает ограничительное влияние на доступность приобретения жилья.

Согласно расчётам Организации Объединённых Наций, минимальное допустимое значение обеспеченности жильём на одного проживающего в развитых странах — 30 квадратных метров. В Казахстане этот показатель составил 23,4 квадратных метра. К примеру, в соседней России он - более 28 квадратных метров, в Великобритании — 35 квадратных метров, во Франции и Японии — 39 квадратных метров, в Германии — 46 квадратных метров, в США — 68 квадратных метров, а в Австралии — 89 квадратных метров.