Казахстанскую авиакомпанию приватизировал вьетнамский инвестхолдинг

О приватизации казахстанской авиакомпании Qazaq Air рассказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахско-сингапурском бизнес-форуме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда. Касым-Жомарт Токаев привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией "КТЖ" и сингапурской компанией PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Данный маршрут способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества. Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области. Я также приветствую приватизацию нашей авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO Group, это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН", – отметил Токаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума.