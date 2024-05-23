Казахстанскую авиакомпанию приватизировал вьетнамский инвестхолдинг
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О приватизации казахстанской авиакомпании Qazaq Air рассказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахско-сингапурском бизнес-форуме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда. Касым-Жомарт Токаев привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией "КТЖ" и сингапурской компанией PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.
"Данный маршрут способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества. Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области. Я также приветствую приватизацию нашей авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO Group, это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН", – отметил Токаев.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума.
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