Главной транспортной прокуратурой к административной ответственности привлечена отечественная авиакомпания, передаёт BaigeNews.kz.

3 ноября 2024 года, по прибытию рейса Санкт-Петербург–Астана, авиакомпания не оказала необходимую помощь несовершеннолетнему пассажиру с ограниченными возможностями. После долгого ожидания, отец был вынужден самостоятельно вынести ребенка из салона самолета.

Причиной инцидента стало недоразумение со стороны сотрудников авиакомпании, которые неправильно сообщили о необходимости кресло-коляски для ребенка.

Инцидент не остался незамеченным: авиационная транспортная прокуратура города Астаны вмешалась в ситуацию. По итогам проверки было установлено нарушение прав пассажира с особыми потребностями, и авиакомпания была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.