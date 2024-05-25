Казахстанской штангистке вручили медаль Олимпиады

Тяжелоатлетку из Казахстана Анну Нурмухамбетову наградили серебряной медалью Олимпийских игр-2012, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Торжественное вручение награды состоялось на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике в Лиме (Перу). Медаль спортсменка получила из рук почетного члена Международного Олимпийского комитета из Перу Ивана Дибоса.



"Я очень рада, что нахожусь сейчас здесь, в Лиме, на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Мне вручили олимпийскую медаль. И не передать словами эмоции, которые я испытываю. Хочу поблагодарить Международную федерацию и члена МОК, который вручал мне награду. Я рада, что я являюсь серебряным призером Олимпиады-2012. Это самая высшая награда из всех, которые я завоевала в своей карьере. Благодарю за организацию этого момента, за вручение. Хочу пожелать подрастающему поколению больших успехов, легкой штанги и терпения", — сказала после вручения Анна.

Отметим, что на Олимпиаде в Лондоне казахстанка показала пятый результат в весовой категории до 69 килограммов. Однако после перепроверки было произведено перераспределение наград. Так, Марина Шкерманкова и Дина Сазановец были уличены в использовании запрещенных препаратов. Впоследствии их результаты аннулировали, а Нурмухамбетова официально стала бронзовым призером ОИ-2012.

В 2020 году стало известно, что в пробе румынки Роксаны Кокош, которая в Лондоне стала второй, также были обнаружены следы допинга. Её серебряную награду отозвали, а показанный в Лондоне результат был упразднен.

После нового перераспределения наград Анна Нурмухамбетова стала обладательницей "серебра" Игр-2012. "Бронза" отошла колумбийке Убальдине Вальес.

Отметим, что ранее несколько казахстанских спортсменов уже получили награды после перераспределения. Так, тяжелоатлет Денис Уланов официально стал обладателем "бронзы" Олимпиады-2016. С опозданием чемпионкой Игр-2008 признана штангистка Алла Важенина.

После перепроверки допинг-проб казахстанский борец греко-римского стиля Нурбахыт Тенизбаев получил серебряную награду ОИ-2008.

Легкоатлетка Ольга Рыпакова, ставшая на Играх-2008 в Пекине четвертой, после всех прошедших процедур значится серебряным призером.

Фото: пресс-служба НОК РК