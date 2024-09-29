Казахстанскому герою-пограничнику открыли памятную плиту в Таджикистане

Казахстанскому герою Раджану Батрканову открыли памятную плиту в Таджикистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

19-летний парень погиб 30 лет назад на таджикско-афганской границе. Ценой своей жизни он спас сослуживцев от обстрела боевиков.

В тот роковой день больше 200 опасных преступников пытались пересечь государственную границу в районе города Хорог и направиться в Афганистан. Все они были вооружены. Раджан Батрканов сумел уничтожить пятерых противников, тем самым дал возможность подразделениям перестроиться. В результате противники были уничтожены.

Указом президента Казахстана младшего сержанта наградили орденом "Айбын" II степени посмертно. А распоряжением главы Таджикистана Раджан Батрканов награждён орденом "Спитамен" I степени.