Казахстанскому герою-пограничнику открыли памятную плиту в Таджикистане
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Казахстанскому герою Раджану Батрканову открыли памятную плиту в Таджикистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
19-летний парень погиб 30 лет назад на таджикско-афганской границе. Ценой своей жизни он спас сослуживцев от обстрела боевиков.
В тот роковой день больше 200 опасных преступников пытались пересечь государственную границу в районе города Хорог и направиться в Афганистан. Все они были вооружены. Раджан Батрканов сумел уничтожить пятерых противников, тем самым дал возможность подразделениям перестроиться. В результате противники были уничтожены.
Указом президента Казахстана младшего сержанта наградили орденом "Айбын" II степени посмертно. А распоряжением главы Таджикистана Раджан Батрканов награждён орденом "Спитамен" I степени.
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