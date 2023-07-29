Казахстанскому футбольному клубу грозит наказание от УЕФА

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Шымкентский "Ордабасы" может подвергнуться штрафным санкциями от УЕФА за поведение болельщиков в домашнем матче с польской "Легией" (2:2) во втором отборочном раунде Лиги Конференций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во втором тайме в одном из эпизодов судья не назначил пенальти в ворота "Легии", после чего фанаты "Ордабасы" начали бросать на поле бутылки и другие посторонние предметы. Арбитру даже пришлось на некоторое время остановить матч, после чего игра продолжилась.

За подобное поведение фанатов УЕФА может наказать клуб денежным штрафом и полным или частичным закрытием трибун — такие прецеденты уже бывали неоднократно.

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В прошлом году "Фенербахче" был оштрафован на 50 000 евро за аналогичные выходки своих болельщиков; также на один матч под эгидой УЕФА стадион частично был закрыт. Аналогичное наказание в прошлом сезоне понес и французский "Нант" за поведение фанатов в матче против азербайджанского "Карабаха". Стоит напомнить, что в прошлом году пришлось заплатить штраф в размере 11 000 евро и Казахстанской федерации футбола (КФФ) — за поведение болельщиков в матче Лиги наций против сборной Словакии.

Напомним, Казахстанские футбольные клубы начали выступление в Лиге конференций УЕФА и уже порадовали болельщиков результатами. "Тобол" сотворил сенсацию, победив швейцарский "Базель" на выезде, счёт встречи – 1:3. "Актобе" разгромил в Кутаиси местное "Торпедо" - 1:4. А"Ордабасы" упустил победу на "Легией" из Варшавы. Домашний матч шымкентского команды завершился вничью - 2:2. Всё бы ничего, но в игре были спорные моменты, которые вызвали критику болельщиков. Ранее скандальный матч прокомментировал известный казахстанский комментатор Ербол Каиров.