17 апреля казахстанский боксер Александр Ковригин (8-1, 6 КО) принял участие в турнире Гран-при полулегковесов от WBC и Турки Аль аш-Шейха в Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он встретился в ринге с представителем США Троем Нэшем (4-0, 1 КО) и уступил раздельным решением судей, потерпев первое поражение в профессиональной карьере. По информации редактора BoxRec.com и ведущего подкаста The (un)Professional Boxing Грея Джонсона, по ходу боя Ковригин также получил травму - перелом носа.

"США теперь идут с показателем 2-0 в Гран-при WBC после того, как Трой Нэш (4-0, 1 КО) из Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) победил раздельным решением судей (58-55, 58-54, 56-57) Александра Ковригина (8-1) из Казахстана в поединке, который, возможно, мог бы завершиться единогласным вердиктом. Нэш использовал свою скорость рук, чтобы сломать нос Ковригина, и использовал впечатляющую защиту, чтобы остановить атаки своего соперника, несмотря на снятие одного очка в третьем раунде за удержание с ударами", - написал он в соцсети Х.