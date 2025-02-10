Военнослужащий оспорил действия госоргана об исключении его и членов его семьи из очереди на получение жилья, указывая, что полученное в аренду жилье не является его собственностью, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, местные суды, отказывая в удовлетворении иска, исходили из наличия договора аренды с выкупом жилья, тем самым заявитель реализовал свое право на жилище и утратил статус нуждающегося в жилье.

Судебная коллегия Верховного суда с такими выводами не согласилась, мотивируя тем, что заявитель относится к категории военнослужащих, нуждающихся в жилье, поскольку наличие арендного жилья не лишает военнослужащего статуса, нуждающегося в жилище до полного исполнения им своих обязательств по оплате аренды с последующим выкупом.

Так, по делу установлено, что заявитель не является собственником арендуемого жилья, так как оно передано ему во временное владение на условиях выкупа.

Судебные акты местных судов отменены, принято новое решение об удовлетворении заявления в полном объеме.

Верховный Суд признал решение жилищной комиссии госоргана о снятии заявителя с учета незаконным и обязал устранить допущенные нарушения и восстановить права военнослужащего на получение жилищных выплат. С госоргана обороны взысканы судебные расходы заявителя.