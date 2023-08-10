Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) подтвердило, что трое теннисистов - Тимур Хабибулин, Санжар Файзиев и Игорь Смиланский - отстранены от участия в турнирах в ожидании рассмотрения вопроса о наложении санкций за многочисленные нарушения Антикоррупционной программы тенниса (TACP), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Решение принято независимым уполномоченным по слушанию дела о коррупции (AHO) Жани Субьер, которая оставила в силе обвинения ITIA против трёх игроков в связи с договорными матчами.

В 2016 году Хабибулин достиг 753-го места в рейтинге ATP в одиночном разряде.

"AHO Soublière установил, что Хабибулин из Казахстана совершил 18 нарушений TACP в период с 2014 по 2018 годы. Файзиев из Узбекистана и Смиланский из Израиля после обращения Хабибулина совершили пять и три нарушения TACP соответственно. Игроки придумывали аспекты матчей, способствовали ставкам, не сообщали о коррупционных подходах и, в случае с Хабибулиным, предлагали деньги, чтобы негативно повлиять на лучшие усилия игроков. Решение о санкциях в отношении трёх игроков будет принято в установленном порядке", - говорится в сообщении ITIA.

С 25 июля все трое игроков временно отстранены, им запрещено участвовать или посещать любые санкционированные теннисные мероприятия, организованные или признанные руководящими органами этого вида спорта.