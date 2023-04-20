Казахстанского студента при странных обстоятельствах завербовали в России

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Родные 23-летнего казахстанского студента Маргулана Бекенова заявили о том, что парня похитили в России и насильно отправили на войну в Украине. Ситуацию прокомментировали в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали родственники казахстанца порталу Ratel.kz, Маргулан учился в Томском государственном университете. В марте он поехал к девушке в Краснодарский край и пропал. Примерно через неделю он отправил матери sms о том, что жив, но позвонить не может.

Мать студента связалась с его друзьями в Томске, они и рассказали, что Маргулана "забрали вербовщики и увезли в Молькин на базу подготовки частной военной компании "Вагнер".

Женщина выехала в Краснодарский край, нашла сына, но поговорить им удалось только пять минут и при командире. Теперь семья пишет письма во все инстанции, чтобы забрать казахстанца домой.

В МИД РК с ситуацией оказались знакомы.