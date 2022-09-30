Казахстанского певца приговорили к лишению свободы за вождение в наркотическом опьянении

Фото: polisia.kz

Солист музыкальной группы приговорен к лишению свободы за управление авто в состоянии наркотического опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Управлением дознания Департамента полиции Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении певца, который изобличен в управлении авто в состоянии наркотического опьянения, будучи лишенным водительских прав.

"Расследованием установлено, что в сентябре прошлого года гражданин Мурат А. был задержан сотрудниками столичной полиции за рулем в пьяном виде. Тогда решением суда он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и был подвергнут административному аресту на 15 суток. Однако, не сделав для себя должных выводов, 6 августа уже этого года гражданин Мурат А. снова позволил себе сесть за руль авто в нетрезвом состоянии. При медицинском освидетельствовании у него было выявлено наркотическое опьянение. В этот же день в отношении гражданина Мурат зарегистрировано уголовное дело и он был взят под стражу", – рассказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

28 сентября приговором Бостандыкского суда певец признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к одному году лишения свободы, с пожизненным лишением прав управления. Отбывать наказание он будет в местах лишения свободы минимальной безопасности.