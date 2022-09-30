open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Казахстанского певца приговорили к лишению свободы за вождение в наркотическом опьянении
polisia.kz Сегодня, 02:09
146
Фото: polisia.kz

Казахстанского певца приговорили к лишению свободы за вождение в наркотическом опьянении

Солист музыкальной группы приговорен к лишению свободы за управление авто в состоянии наркотического опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Управлением дознания Департамента полиции Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении певца, который изобличен в управлении авто в состоянии наркотического опьянения, будучи лишенным водительских прав.

"Расследованием установлено, что в сентябре прошлого года гражданин Мурат А. был задержан сотрудниками столичной полиции за рулем в пьяном виде. Тогда решением суда он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и был подвергнут административному аресту на 15 суток. Однако, не сделав для себя должных выводов, 6 августа уже этого года гражданин Мурат А. снова позволил себе сесть за руль авто в нетрезвом состоянии. При медицинском освидетельствовании у него было выявлено наркотическое опьянение. В этот же день в отношении гражданина Мурат зарегистрировано уголовное дело и он был взят под стражу", – рассказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

28 сентября приговором Бостандыкского суда певец признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к одному году лишения свободы, с пожизненным лишением прав управления. Отбывать наказание он будет в местах лишения свободы минимальной безопасности. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#авто #пьяный водитель
Журналист
Сегодня, 02:09
146
Поделитесь:
Наверх