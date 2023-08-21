Казахстанского футболиста встретили овациями на 42-тысячном стадионе
Сегодня, 09:10
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Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
150Фото: скриншот
Казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов приветствовал болельщиков стамбульского "Бешикташа" перед домашним матчем команды против "Пендикспора", передает Sports.kz.
Футболист национальной сборной Казахстана во время предматчевой разминки вышел на поле стадиона "Водафон Парк", который вмещает 41 903 тысячи зрителей. Болельщики "Бешикташа" устроили овации новичку клуба.
Добавим, что "Бешикташ" пока официально не объявил о трансфере Бактиера Зайнутдинова.
По сообщениям турецких СМИ, сумма трансфера Зайнутдинова из московского ЦСКА составила 4,5 миллиона евро и 15% от будущей перепродажи.
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