Казахстанского футболиста осудили за мошенничество

Суд в Семее вынес приговор 36-летнему экс-футболисту Азату Ерсалимову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Его обвинили сразу по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество и причинение вреда здоровью средней степени тяжести.

Из материалов дела следует, что с 2022 по 2023 год Ерсалимов под разными предлогами занимал деньги у родственников, друзей и знакомых. Общий ущерб потерпевшим составил 60 миллионов тенге. При этом многим пришлось брать кредиты и лезть в долги.

Что касается эпизода с нанесением телесных повреждений, то, судя по материалам дела, к Азату Ерсалимову пришёл его знакомый и попросил вернуть деньги, которые тот ранее брал. Тогда подсудимый избил его, у потерпевшего врачи диагностировали перелом рёбер и сотрясение головного мозга.

Сам Ерсалимов полностью признал вину по всем предъявленным обвинениям. Гражданские иски потерпевших экс-футболист тоже признал.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца. Свой срок осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Футбольную карьеру Ерсалимов начал в 2005 году в составе клуба "Семей-2". В разные годы играл за различные клубы страны, в том числе в уральском "Акжайыке". Здесь он выступал в 2017-18 сезоне.