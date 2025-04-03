Казахстанского футболиста назвали колхозником
Пользователи Сети не оценили стиль казахстанского футболиста Алипа в "Зените".
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В Интернете разгорелась дискуссия после публикации фотографий футболистов футбольного клуба "Зенит" на официальной странице в Instagram. Образы игроков, в том числе казахстанца Нуралы Алипа, не нашли одобрения у части болельщиков, передаёт BaigeNews.kz.
Комментаторы не сдерживались в своих высказываниях, называя стиль некоторых футболистов "колхозным" и критикуя внешний вид, в особенности Алипа.
"Стыдно за Алипа. Он выглядит как дворовый футболист, который оделся на рынке, но чувствует себя мировой звездой", — писали пользователи.
Также многие обратили внимание на выбор одежды казахстанского защитника, назвав его образ "балахоном" или "трубами".
Однако нашлись и те, кто поддержал стиль игроков, в частности, Нуралы Алипа.
"Nuraly Vuitton" и "Казах без понтов — безпонтовый Казах", — писали их поклонники.
Алип выступал за "Зенит" на правах аренды с февраля 2022 года. Затем ФК "Зенит" и "Кайрат" достигли соглашения о полноценном переходе игрока.
В августе прошлого года в российском футбольном клубе сообщили о продлении контракта с казахстанским игроком Нуралы Алипом.
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