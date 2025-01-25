Казахстанский боец ММА и участник реалити-шоу в рамках UFC Алиби Идрис в интервью YouTube-каналу "Naiza TV" рассказал, как во время поездки летом в США лишился паспорта и денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Это интересная история. Мы прилетаем в Майами. Я с собой взял сумку, там был паспорт, Kaspi-карта и три тысячи долларов за квартиру. Мы пошли купить тренировочные вещи. А там такой большой магазин, Dick’s называется, все есть. Проблема в том, что примерочную открывают (ключом) и закрывают сразу. Людей много, там раздеваются-одеваются. Я футболку (на примерку) надел, пошел посмотреть в зеркало, отошел метров на 50. Уже на обратном пути Жако (Жалгас Жумагулов) идет: "Мороженое будем кушать, мы пока там будем". Я прихожу, футболку свою надеваю, и вижу, что сумки нет. Нигде нет. Звоню Жако, говорю, что сумка потерялась, спрашиваю, не брал ли он ее. Он говорит "нет-нет". Потом смотрели камеры (видеонаблюдения), и видим, что туда (в примерочную) двое черных залезли — все украли у меня", — поделился файтер.

Чемпион также рассказал, что ему пришлось подать документы на перевыпуск паспорта в посольство в Вашингтоне, через почту.

"Они мне дали обратно, "Return to Kazakhstan", обложку, которая подтверждает, что я реально потерял паспорт. Вот так было. У меня все деньги ушли. Хорошо, что Жако был с семьей, и я у него жил там 10 дней. Потом старшие братья поддержали", — признался спортсмен.

Ранее экс-чемпион Naiza в наилегчайшем весе (10-0) получил американскую визу и собирается отправиться для подготовки к участию в 33-м сезоне TUF.