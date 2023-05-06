Казахстанского боксёра ошибочно нокаутировали и дисквалифицировали

Фото: sports.kz

Сайт Boxrec.com неверно указал итог последнего боя казахстанского боксера Аската Жантурсынова (6-1, 5 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На прошлой неделе Жантурсынов выступил на вечере бокса в Стамбуле, где отправил в нокаут во втором раунде турка Сердара Сирина.

Однако на сайте BoxRec результат этого поединка "зеркальный" — якобы Сирин выиграл нокаутом. Также есть пометка об отстранении казахстанца от боёв (обычно такая дисквалификация носит медицинский характер).

На самом же деле у Аската Жантурсынова в профи по-прежнему лишь одно поражение при шести победах.

Отметим, что четыре победы из пяти боксёр из Казахстана одержал нокаутом. Также стоит добавить, что в последнем бою Жантурсынов выиграл пояс чемпиона Азии по версии UBO в первом тяжёлом весе.