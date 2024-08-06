Казахстанского блогера оштрафовали за публикацию в соцсети
Сегодня, 01:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:11Сегодня, 01:11
92Фото: BaigeNews.kz
В Костанае блогера оштрафовали за публикацию в социальной сети ложной информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Сообщается, что 25 июля 2024 года блогер в соцсети распространил ложную информацию о якобы разрешении тонировки передних и передне-боковых стёкол автомобилей в целях предпринимательской деятельности. На него был составлен административный протокол по факту нарушения, предусмотренного частью 5 статьи 456-2 КоАП (Размещение, распространение ложной информации).
В суде блогер вину признал и подтвердил, что разместил в соцсети непроверенную информацию. Он оштрафован на сумму 77 532 тенге.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Самое читаемое
- Нурбек Оралбай встретится в финале Олимпиады с боксёром Александром Хижняком
- Олимпиада-2024: Нора Джеруто пробилась в финал по лёгкой атлетике
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы
- Нурбек Оралбай и Нора Джеруто в финале: итоги девятого дня Олимпиады-2024
- Как встречали Елдоса Сметова и Гусмана Кыргызбаева в аэропорту Алматы