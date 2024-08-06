  • 6 Августа, 01:53
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Казахстанского блогера оштрафовали за публикацию в соцсети

Сегодня, 01:11
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BaigeNews.kz Сегодня, 01:11
Сегодня, 01:11
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Фото: BaigeNews.kz

В Костанае блогера оштрафовали за публикацию в социальной сети ложной информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда. 

Сообщается, что 25 июля 2024 года блогер в соцсети распространил ложную информацию о якобы разрешении тонировки передних и передне-боковых стёкол автомобилей в целях предпринимательской деятельности. На него был составлен административный протокол по факту нарушения, предусмотренного частью 5 статьи 456-2 КоАП (Размещение, распространение ложной информации). 

В суде блогер вину признал и подтвердил, что разместил в соцсети непроверенную информацию. Он оштрафован на сумму 77 532 тенге. 

Постановление суда в законную силу не вступило.

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