Казахстанского блогера оштрафовали за публикацию в соцсети

В Костанае блогера оштрафовали за публикацию в социальной сети ложной информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Сообщается, что 25 июля 2024 года блогер в соцсети распространил ложную информацию о якобы разрешении тонировки передних и передне-боковых стёкол автомобилей в целях предпринимательской деятельности. На него был составлен административный протокол по факту нарушения, предусмотренного частью 5 статьи 456-2 КоАП (Размещение, распространение ложной информации).

В суде блогер вину признал и подтвердил, что разместил в соцсети непроверенную информацию. Он оштрафован на сумму 77 532 тенге.

Постановление суда в законную силу не вступило.