Казахстанского блогера Махамбета Абжана осудили на девять лет

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3 февраля Суд №2 Сарыаркинского района признал виновным Абжана Махамбета и приговорил к деяти годам лишения свободы, передает BaigeNews.kz.

"Суд приговорил Абжана Махамбета Муратбекулы к девяти годам лишения свободы", - сказала судья Айжан Кульбаева.

Его признали виновным двум статьям: по части 3 статьи 274 УК РК, по пункту 2, части 4 статьи 194. Сразу после оглашения приговора, в зале суда были слышны возмущенные крики собравшихся.

Ранее сообщалось, что казахстанского блогера Махамбета Абжана подозревают в вымогательстве 50 миллионов тенге. 3 июля его задержали с поличным.

Также бизнесмен Рашит Махат дал интервью СМИ, где рассказал, что именно он подвергся вымогательству со стороны блогера. По его словам, шантаж сопровождался угрозами опубликовать ложную информацию в его адрес и адрес его компании.