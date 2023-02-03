open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанского блогера Махамбета Абжана осудили на девять лет
pixabay.com Сегодня, 17:19
257
Сегодня, 17:19
257
Фото: pixabay.com

Казахстанского блогера Махамбета Абжана осудили на девять лет

3 февраля Суд №2 Сарыаркинского района признал виновным Абжана Махамбета и приговорил к деяти годам лишения свободы, передает BaigeNews.kz.

"Суд приговорил Абжана Махамбета Муратбекулы к девяти годам лишения свободы", - сказала судья Айжан Кульбаева. 

Его признали виновным двум статьям: по части 3 статьи 274 УК РК, по пункту 2, части 4 статьи 194. Сразу после оглашения приговора, в зале суда были слышны возмущенные крики собравшихся.

Ранее сообщалось, что казахстанского блогера Махамбета Абжана подозревают в вымогательстве 50 миллионов тенге. 3 июля его задержали с поличным.

Также бизнесмен Рашит Махат дал интервью СМИ, где рассказал, что именно он подвергся вымогательству со стороны блогера. По его словам, шантаж сопровождался угрозами опубликовать ложную информацию в его адрес и адрес его компании. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#суд #блогеры #приговор
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:19
257
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer