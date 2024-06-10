Казахстанского бизнесмена осудили за ложный донос

В Атырау за ложный донос осудили бизнесмена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт atyrauoil.official.

Сообщается, что в сентябре 2023 года в полицию Атырау обратился предприниматель, занимающийся продажей дизельного топлива, с заявлением о краже 12 млн тенге из его автомобиля, припаркованного у банка. Полицейский сразу предупредил его о последствиях за ложные показания.

Следствие установило, что предприниматель сам организовал хищение. Он договорился со строителем, чтобы тот инсценировал кражу денег из машины, за что получил 2 млн тенге.