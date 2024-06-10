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Казахстанского бизнесмена осудили за ложный донос

Сегодня, 02:55
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BaigeNews.kz Сегодня, 02:55
Сегодня, 02:55
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Фото: BaigeNews.kz

В Атырау за ложный донос осудили бизнесмена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт atyrauoil.official.

Сообщается, что в сентябре 2023 года в полицию Атырау обратился предприниматель, занимающийся продажей дизельного топлива, с заявлением о краже 12 млн тенге из его автомобиля, припаркованного у банка. Полицейский сразу предупредил его о последствиях за ложные показания.

Следствие установило, что предприниматель сам организовал хищение. Он договорился со строителем, чтобы тот инсценировал кражу денег из машины, за что получил 2 млн тенге.

"Суд признал бизнесмена виновным по части 3 статьи 419 Уголовного кодекса – заведомо ложный донос с обвинением в совершении тяжкого преступления. Ему грозило от трёх до восьми лет лишения свободы. Второй участник также был привлечён к ответственности за пособничество. Оба признали вину и раскаялись, в результате чего суд приговорил их к трём годам условно", – сообщается в публикации.

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