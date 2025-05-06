С сентября 2024 года по апрель 2025-го Казахстан экспортировал 7,6 млн тонн зерна нового урожая - это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого сельскохозяйственного года, когда объёмы составляли 4,8 млн тонн. Такие данные озвучило АО "НК "КТЖ", подчеркнув, что рост является результатом устойчивого внешнего спроса и целенаправленной работы по развитию экспортной логистики.

Существенное увеличение поставок связано с расширением географии экспорта и модернизацией транспортных маршрутов. Казахстанское зерно уверенно закрепляется на рынках ближнего и дальнего зарубежья, демонстрируя серьёзную конкурентоспособность. Особенно заметен прогресс в экспорте в Иран, куда было отправлено 889 тысяч тонн зерна - в 16,4 раза больше, чем годом ранее. Рекордный рост также зафиксирован в поставках в Азербайджан - 569 тысяч тонн против всего 5 тысяч за прошлый период.

Узбекистан остаётся крупнейшим импортером казахстанского зерна: за восемь месяцев туда отправлено 2,7 млн тонн - рост на 29,7%. В два раза выросли поставки в Кыргызстан, до 181 тысячи тонн. Таджикистан закупил 1,1 млн тонн (+51%), а Афганистан - 270 тысяч тонн, что на 34% больше, чем годом ранее.

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан продолжает работу по стимулированию агроэкспорта, а также реализации мер поддержки отечественных производителей. Ведомство отмечает, что наращивание экспортного потенциала агропромышленного комплекса остаётся одной из ключевых задач в рамках стратегии продовольственной и экономической устойчивости страны.

Ранее мы сообщали, что 40 млрд тенге выделено для поддержки зерновой отрасли Казахстана.