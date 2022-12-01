Казахстанское яблоко увековечили в Греции

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В северо-восточной части мегаполиса Афин – в городе Ахарне состоялось торжественное открытие монумента в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грецией, передаёт BaigeNews.kz.

Оригинальный в своем роде памятник из бронзы выполнен в форме яблока, олицетворяющего его прародину Казахстан, и обрамлённого в оливковую ветвь, которую издревле в Греции считают символом мира и процветания.

Инициатива Посольства РК в Греции была поддержана Мэром Ахарне Спиридоном Вреттосом. Единогласным решением депутатов местного городского совета для монумента выделено место на центральной площади непосредственно напротив здания мэрии.

В городе Ахарне, который находится в 11 км от центра столицы Греции и входит в метрополитенский район Афин, компактно проживает более 30 тыс. казахстанских греков, вернувшихся на свою историческую родину.

В приветственной речи Посол Ерлан Баударбек-Кожатаев отметил, что памятник является образцом "народной дипломатии" и ярким примером непрерывной культурной связи между Казахстаном и Грецией.

Проект реализован при спонсорской помощи компании "DKG Development", основателями которой являются уроженцы Казахстана, ныне граждане Греции отец и сын Иоаннис и Константин Петридис.

Историческими достопримечательностями муниципалитета Ахарне являются летний королевский дворец "Tatoi" и женский монастырь "Agia Paraskevi".

Согласно ДНК исследованиям, яблоня Сиверса (лат. Malus sieversii), произрастающая на территории Казахстана, является родоначальницей современных сортов яблони домашней.