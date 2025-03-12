Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев прокомментировал вопрос единого часового пояса в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ермек Кошербаев подчеркнул, что правительство представило результаты комплексного мониторинга, которые не выявили серьезных проблем.

"Те результаты, которые были озвучены, показывают, что негативного влияния непосредственно на здоровье, увеличение количества каких-то заболеваний за тот период, который рассматривали, или снижение успеваемости учеников отмечено не было. Депутаты фракции Аманат, рассмотрев представленный отчет, поддержали наше решение", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что обсуждение данного вопроса происходило с привлечением экспертного сообщества, отраслевых научно-исследовательских институтов, депутатов маслихатов всех уровней.

"Эмоциональный накал, который был, в целом сейчас спал. Конечно, в соцсетях обсуждения продолжаются, но в целом казахстанское общество пришло к разумному компромиссу. Я думаю, что многие сейчас последует по примеру Восточно-Казахстанской области", - сказал Кошербаев.

Он отметил, что в регионе, который он возглавлял, начали внедрять гибкий график работы, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Так, Катон-Карагайский район уже перешел на новый режим: рабочий день начинается в 8:00 и заканчивается в 17:30. Вслед за ним подобное решение приняли еще девять районов области.

"Освобождение вечером в 17:00-17:30 положительно влияет на психологическое состояние людей. Они получают больше времени на личные дела и семью. При этом важно, чтобы госучреждения, банки и почтовые отделения также подстроили свои графики под новые условия", - отметил Кошербаев.

Он добавил, что гибкий график работы - распространенная практика во многих странах, и Казахстан также адаптируется к этим изменениям.