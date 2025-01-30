О реализации совместных культурных проектов договорились Олжас Бектенов и Михаил Мишустин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Олжаса Бектенова, культурно-гуманитарная сфера наполняется практическим содержанием.

"Значимыми событиями стало проведение перекрестных Дней культуры наших стран. Успешно реализованы культурные проекты "Русские сезоны" и программы "Большие гастроли". Из мероприятий последнего времени можно отметить открытие бюста классику казахской поэзии Абаю Кунанбаеву в Казани, показ оперы "Абай" в Большом театре в Москве", - сказал Бектенов.