Казахстанское искусство в России: Третьяковская галерея и Эрмитаж примут уникальные выставки
Об этом стало известно в ходе встречи глав правительств двух стран.
Сегодня, 11:29
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Сегодня, 11:29Сегодня, 11:29
108Фото: putidorogi-nn.ru
О реализации совместных культурных проектов договорились Олжас Бектенов и Михаил Мишустин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам Олжаса Бектенова, культурно-гуманитарная сфера наполняется практическим содержанием.
"Значимыми событиями стало проведение перекрестных Дней культуры наших стран. Успешно реализованы культурные проекты "Русские сезоны" и программы "Большие гастроли". Из мероприятий последнего времени можно отметить открытие бюста классику казахской поэзии Абаю Кунанбаеву в Казани, показ оперы "Абай" в Большом театре в Москве", - сказал Бектенов.