  • 30 Января, 12:27
  • BAIGENEWS

Казахстанское искусство в России: Третьяковская галерея и Эрмитаж примут уникальные выставки

Об этом стало известно в ходе встречи глав правительств двух стран.

Сегодня, 11:29
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putidorogi-nn.ru Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29
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Фото: putidorogi-nn.ru

О реализации совместных культурных проектов договорились Олжас Бектенов и Михаил Мишустин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Олжаса Бектенова, культурно-гуманитарная сфера наполняется практическим содержанием.

"Значимыми событиями стало проведение перекрестных Дней культуры наших стран. Успешно реализованы культурные проекты "Русские сезоны" и программы "Большие гастроли". Из мероприятий последнего времени можно отметить открытие бюста классику казахской поэзии Абаю Кунанбаеву в Казани, показ оперы "Абай" в Большом театре в Москве", - сказал Бектенов.

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