Казахстанское дизтопливо "утекает" в приграничные регионы - КМГ

Фото: Пресс-служба КМГ

Глава КМГ провел совещание на ПНХЗ по ситуации с дизельным топливом

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев в субботу, 27 августа, посетил с рабочим визитом Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ). На рабочей встрече присутствовали руководство КМГ, ПНХЗ, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и представители розничных сетей АЗС, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О ежегодном стабильном росте переработки нефти и производства нефтепродуктов сообщил заместитель председателя правления КМГ по переработке нефти и нефтехимии Арман Кайрденов:

"План переработки нефти трех крупнейших НПЗ на 2022 год увеличен почти на миллион тонн по сравнению с 2021-м. Таким образом, в текущем году КМГ переработает почти 17 миллионов тонн нефти. При этом мощности заводов максимально загружены, что требует круглосуточного контроля за техническим состоянием оборудования".

В то же время, по словам представителей АЗС, на внутреннем рынке наблюдается аномально высокий спрос на дизтопливо. Последние годы его потребление в Казахстане растет в основном за счёт высокого спроса в областях, граничащих с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Это происходит из-за транзитной заправки тяжелогрузовых автомобилей из этих стран, не исключается также возможность контрабандного вывоза дизтоплива. Всему этому способствует диспаритет цен на дизель с приграничными странами.

Как подчеркнули реализаторы ГСМ, розничная стоимость дизельного топлива в Казахстане дешевле российского в полтора раза. Так, в августе 2022 года цены на дизтопливо на российских АЗС составляли 429 тенге за литр, в РК — 238 тенге за литр. Поэтому более дешевое в цене казахстанское топливо "утекает" в приграничные регионы и субсидирует рынок соседних стран. Дополнительно давление на текущее предложение ГСМ на внутреннем рынке оказывает активная транспортировка сельскохозяйственной и плодоовощной продукции из стран Центральной Азии в Казахстан и Россию.

По данным Армана Кайрденова, текущее потребление дизтоплива в Казахстане по сравнению с 2020 годом вырастет не менее чем на 800 тысяч тонн. Так, если в 2020 году этот показатель составил 4,7 миллиона тонн, то по итогам 2022-го ожидается 5,5 миллиона тонн.

Подводя итоги, глава КМГ Магзум Мирзагалиев поручил обеспечить стабильную реализацию дизтоплива на внутренний рынок в период предстоящих осенне-полевых работ, постоянный контроль за безаварийной работой НПЗ и выполнение производственного плана на 2022 год.

Помимо этого, необходимо усилить взаимодействие с национальной компанией "Қазақстан темір жолы" по своевременной подаче вагонов и локомотивов для бесперебойной отгрузки ГСМ с заводов. Мирзагалиев также напомнил, что в целях недопущения нехватки нефтепродуктов в текущем году принято решение о переносе планового ремонта Шымкентского НПЗ на 2023 год.