Укрепление партнерства: Экспертный совет России и Казахстана обсудил ключевые вопросы сотрудничества

Второе заседание Казахстанско-Российского экспертного совета прошло в рамках партнерства двух ведущих научно-аналитических центров — Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) и Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, передает BaigeNews.kz.

Директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский подчеркнул значимость совета как площадки для откровенного обсуждения широкого спектра вопросов — от торгово-экономического сотрудничества до региональной и глобальной безопасности,

"Экономики Казахстана и России проходят через процессы модернизации и технологической трансформации. Однако без серьезного научного фундамента, без совместной работы в области науки, технологий и подготовки кадров — от среднего специального образования до специалистов высшей квалификации с учеными степенями — эти процессы будут значительно затруднены. Если мы не будем сотрудничать в этих направлениях, у обеих стран возникнут трудности. Вместе с тем потенциал для сотрудничества предоставляет уникальные возможности и кумулятивные эффекты для обеих сторон", - заявил Войтоловский.

Также стороны обсудили вопросы водоочистки и водообеспечения, где обе страны заинтересованы в обмене технологиями и опытом, особенно в контексте сельского хозяйства.

"Россия располагает множеством технологий и предложений в этой сфере, и Казахстан проявляет к ним серьезный интерес. Эти технологии важны как для сельского хозяйства, так и для генетики. В целом, существует огромный потенциал для взаимодействия, диалога, сотрудничества и поиска общих социальных интересов", - поделился эксперт.

Одной из ключевых тем заседания Казахстанско-Российского экспертного совета стало укрепление гуманитарных связей.

Заведующий сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Станислав Причин отметил важность совместного формирования образовательных стандартов и общего исторического понимания.

"Вопросы гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном — одно из важнейших направлений, поскольку оно формирует наше общее информационное, идеологическое и историческое пространство. Здесь, безусловно, существует большое поле для совместной работы над выработкой общих образовательных стандартов", - рассказал спикер.

Причин отметил, что между странами существуют разные подходы к ряду исторических вопросов, однако они могут стать основой для выработки общей повестки и формирования совместных нарративов. Это необходимо для создания фундамента, на котором будет базироваться сотрудничество будущих поколений.

"Помимо этого, у нас общая судьба, учитывая, что в приграничных районах проживает около 32 миллионов человек. Граница между нашими странами является самой протяженной в мире. По разным оценкам, до 80% ВВП Казахстана формируется в приграничной зоне с Россией, в то время как с российской стороны этот показатель составляет 20%. Эти экономические, демографические, исторические и географические факторы делают наше взаимодействие глубоко взаимозависимым и фундаментально союзническим", - рассказал Станислав Причин.

По словам Станислава Причина, что открытие филиалов вузов и совместные проекты в области науки и технологий дадут синергетический эффект и усилят позиции обеих стран на глобальной арене.

Россия и Казахстан продолжают укреплять союзнические отношения, основываясь на глубокой взаимозависимости и стратегическом партнерстве. Совместная работа в гуманитарной и образовательной сферах, а также реализация крупных экономических проектов станут залогом устойчивого развития и укрепления позиций обеих стран в регионе и мире.