Казахстанско-российский экспертный совет прошёл в Астане

Заседание Казахстанско-российского экспертного совета состоялось в столице. Особое внимание на встрече уделили перспективам гуманитарного сотрудничества между странами, передает BaigeNews.kz.

Напомним, накануне в Омске распахнул свои двери филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби, а в Астане готовится принять студентов филиал МГИМО. Участники круглого стола отметили, что запросов на открытие филиалов вузов становится больше, и сотрудничество в образовательной сфере углубляется. Также обсудили ключевые аспекты торгово-экономических отношений, способы расширения партнерства в энергетической сфере и совместные инициативы в области водных ресурсов. Мероприятие организовали по случаю государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

"У нас есть уникальный формат приграничного сотрудничества. Ежегодно главы приграничных районов при участии президента встречаются. У нас углубляется сотрудничество в образовательной сфере. Вчера был открыт филиал казахстанского университета в Омске. Российские университеты также открывают свои филиалы. Экономика является сильной частью нашего взаимодействия. Товарооборот растет из года в год. Он достаточно девирсифицирован. Затрагивает огромное количество различных проектов и сегодня на повестке дня целый комплекс важных и крупных проектов, которые в дальнейшем будут определять наше экономическое взаимодействие", - сообщил заведущий сектором центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

В свою очередь директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский, подчеркнул большой потенциал сотрудничества двух стран в разных сферах.