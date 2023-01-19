Казахстанско-китайскую границу закроют с 21 по 23 января

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют на несколько дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.

"В связи с празднованием Весны в КНР с 21 по 23 января пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - говорится в сообщении ведомства.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.