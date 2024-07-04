Казахстанско-китайские отношения получили второе дыхание - депутат

В последние годы казахстанско-китайские отношения получили второе дыхание, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал депутата Мажилиса Парламента нашей страны Никиты Шаталова.

По его мнению, на это играют как личные и доверительные отношения между президентом и Си Цзиньпином, так и геополитические факторы – постепенное разрушение старых цепочек поставок после ковида и боевых действий в регионе, уход США из Афганистана, второе дыхание инициативы "Пояса и пути". Это объясняет и приток китайских инвестиций в логистику, инфраструктуру и промышленность, участившиеся контакты по различным каналам. Рост товарооборота на 30% и грузоперевозок на 22% за год – это только начало пути.

"Китай только четвертый по счету инвестор в казахстанскую экономику, несмотря на такое количество общих интересов. 24 млрд долларов – это много, но на самом деле мы заинтересованы в том, чтобы Поднебесная активнее инвестировала в нас и передавала технологии. Учитывая стратегическое местоположение Казахстана и развитие пути ТМТМ, мы представляем для КНР интерес и с точки зрения безопасности, и с точки зрения доступа к европейскому рынку. Поэтому в том числе имеет смысл активнее развивать совместные производственные проекты, чтобы снижать логистические издержки и создавать рабочие места именно в Казахстане, поддерживая социальную стабильность и укрепляя своего партнера.



Именно поэтому пути идёт глава государства, углубляя казахстанско-китайское сотрудничество. И здесь есть очень важный момент, который касается культурно-гуманитарных связей. Очевидно, что для более глубокого сотрудничества нужны специалисты по Китаю: как исследователи, так и практики, которые понимают специфику деловой культуры, могут вести переговоры и знают, как действуют даже небольшие винтики огромной китайской бюрократической машины", - пишет мажилисмен.

Только за сегодняшний день был подписан 31 документ, многие из которых имеют за собой живые деньги и реальную программу действий. Учитывая, что это уже пятая подобная встреча, от одного контакта к другому постепенно копятся и реализуются новые совместные проекты, формируются новые предложения с обеих сторон, которые находят поддержку на высшем уровне. Подобный темп углубления сотрудничества, очевидно, выгоден нам – и с точки зрения торговых взаимоотношений, и в качестве источника технологий и компетенций, которые, как показывает практика, оказываются дороже любых денег.



При этом сегодня все договоренности касались непосредственно казахстанско-китайского взаимодействия. Завтра, когда начнется саммит ШОС, речь пойдет о проектах геополитических и региональных.