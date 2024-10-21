Казахстанско-чешский исследовательский центр планируют открыть в Астане

В Астане состоялась официальная встреча главы МИД Чехии Яна Липавский и заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу, передает BaigeNews.kz.

По словам Яна Липавский, обе стороны планируют открыть исследовательский центр в Астане.

"Во время сегодняшней встречи мы пришли к соглашению, чтобы развивать наше отношения в сфере науки и исследования, а также в бизнес-связи. Также собираемся учредить совместный исследовательский центр между Казахстаном и Чешской Республикой в Астане", - поделился он.

Кроме того, стороны обусудили огромный потенциал развития двух государств в сфере добычи критических сырьевых материалов. Ян Липавский отметил, что это станет еще одним основполагающим моментом сотрудничества.