Казахстанско-чешский исследовательский центр планируют открыть в Астане
Сегодня, 11:56
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Сегодня, 11:56Сегодня, 11:56
204Фото: pixabay.com
В Астане состоялась официальная встреча главы МИД Чехии Яна Липавский и заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу, передает BaigeNews.kz.
По словам Яна Липавский, обе стороны планируют открыть исследовательский центр в Астане.
"Во время сегодняшней встречи мы пришли к соглашению, чтобы развивать наше отношения в сфере науки и исследования, а также в бизнес-связи. Также собираемся учредить совместный исследовательский центр между Казахстаном и Чешской Республикой в Астане", - поделился он.
Кроме того, стороны обусудили огромный потенциал развития двух государств в сфере добычи критических сырьевых материалов. Ян Липавский отметил, что это станет еще одним основполагающим моментом сотрудничества.
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