В Минобороны Казахстана рассказали о том, кто помог выжившим в авиакатастрофе близ Актау, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе ведомства напомнили, что выбраться из потерпевшего крушение самолёта людям помогли спасатели и медики. Первым на место авиакатастрофы прибыл военнослужащий авиационной базы Военно-воздушных сил РК младший сержант Нурлан Ботагарин.

В этот день он занимался обслуживанием техники. Близ их части самолеты регулярно совершают полёты. Но на этот раз Нурлан Ботагарин заметил что-то неладное. На подлете к Актау самолёт, совершив петлеобразные круги, не дотянув до взлетно-посадочной полосы, рухнул на берегу моря и загорелся.

Сообщив дежурному о происшествии, Нурлан Ботагарин незамедлительно выехал на автомашине к месту крушения самолета.

"В голове мелькала мысль, что там могут быть травмированные пассажиры, которым нужна помощь. Ситуация осложнялась тем, что одна из частей развалившего надвое самолета горела. Все это напоминало фильм-катастрофу. Первой я увидел девочку в белой куртке примерно десяти лет, которая сумела выбраться из хвостовой части самолета. Заметив, что к нам приближаются другие машины, я направил ее к ним. Оторвавшаяся задняя часть самолета была перевернута. Взобравшись наверх, я разломал ногами обломки корпуса. Проникнув вовнутрь, стал помогать пострадавшим", – поделился Нурлан Ботагарин.

Буквально секунд через 40 к спасению людей подключились представители Мангистауской электросетевой компании. Нурлану Ботагарину удалось передать им через образовавшийся проём около десяти травмированных пассажиров.

Как пояснил военнослужащий, картина была ужасающей: у людей были открытые переломы, повсюду раздавлись стоны и призывы о помощи. Несмотря на душевное потрясение от увиденного, верх взяло чувство долга и сострадания к людям. Одно слово – военный. У представителей этой профессии в экстраординарной ситуации есть только один выбор – действовать ради спасения людей.

О том, что он первым пришел на помощь пострадавшим в авиакатастрофе людям, он никому не сказал. Убедившись, что на месте крушения работают службы ЧС и медики, он отправился в часть. Об отважном поступке военнослужащего стало известно сегодня из некоторых СМИ, которым героя помогли найти по фотографии жители поселка Саина Шапагатова.

Младший сержант Нурлан Ботагарин служит в Вооруженных силах с 2017 года. Он уроженец села Боранкул Бейнеуского района, ему 29 лет. С супругой Гулимхан он воспитывает двух дочерей Акжайну и Ясину.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры о их транспортировке.

Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства поручил Правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм во время ликвидации последствий авиакатастрофы.

За профессионализм казахстанских врачей поблагодарил Минздрав Азербайджана.