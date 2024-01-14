Казахстанский военнослужащий создал бюст легендарного Кабанбай батыра

На днях бюст знаменитого казахского полководца Кабанбай батыра, сознанный руками военнослужащего войсковой части 27943 Усть-Каменогорского гарнизона капитана Рая Оразбекова, был передан на военную кафедру Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена Аманжолова, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, Рай Оразбеков — начальник учебно-тренировочного полигона Усть-Каменогорского гарнизона. Свое свободное время он посвящает творчеству.

Родился Рай в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Талант художника у него проявился ещё в школьные годы. Будучи курсантом Военного института Сухопутных войск, Рай продолжил заниматься скульптурой.

В 2019 году Рай Оразбеков был переведен из Гвардейского гарнизона в войсковую часть 27943 г. Усть-Каменогорска. На новом месте службы командование предложило ему выполнить бюст казахского батыра Касыма Кайсенова, чьё имя носила воинская часть.

"Это был один из самых волнующих и ответственных моментов в моей жизни. Практически за неделю я изваял две скульптуры Касыма Кайсенова. Хотя обычно на такую работу уходят один–два месяца", – отметил Рай Оразбеков.

Одна статуя героя Великой Отечественной войны была выставлена в музее имени славного воина в гарнизоне, другая – на аллее, у входа в воинскую часть.

Еще одна скульптурная композиция автора "Семья военнослужащего" установлена в парке военного городка в Усть-Каменогорске. Место стало особенно притягательным для его посетителей, которые делают здесь семейные фото.

Творчество для Рая Оразбекова – это отдушина и возможность особым способом передать свое отношение легендарным личностям. В то же время он признаётся, что на службу пришел по зову сердца и миссия защиты Отечества, так же, как и для героев его творений, определяющая.