  • 11 Апреля, 19:42
  • BAIGENEWS

Казахстанский велогонщик выиграл королевский этап "Джиро  Д’Абруццо"

Сегодня, 19:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00
96
Фото: olympic.kz

Алексей Луценко выиграл королевский этап "Джиро  Д’Абруццо" и возглавил генеральную классификацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Участникам предстояло преодолеть 163 километра. Лучше всех с этим справился Луценко. Он опередил Адама Йетса из Uae Team Emirates (второе место) и Диего Улисси (Uae Team Emirates), который показал третий результат.

Самое читаемое

Наверх