Казахстанский велогонщик выиграл королевский этап "Джиро Д’Абруццо"
Сегодня, 19:00
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Сегодня, 19:00Сегодня, 19:00
96Фото: olympic.kz
Алексей Луценко выиграл королевский этап "Джиро Д’Абруццо" и возглавил генеральную классификацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Участникам предстояло преодолеть 163 километра. Лучше всех с этим справился Луценко. Он опередил Адама Йетса из Uae Team Emirates (второе место) и Диего Улисси (Uae Team Emirates), который показал третий результат.
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