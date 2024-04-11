Казахстанский велогонщик выиграл королевский этап "Джиро  Д’Абруццо"

Алексей Луценко выиграл королевский этап "Джиро Д’Абруццо" и возглавил генеральную классификацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Участникам предстояло преодолеть 163 километра. Лучше всех с этим справился Луценко. Он опередил Адама Йетса из Uae Team Emirates (второе место) и Диего Улисси (Uae Team Emirates), который показал третий результат.