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  • Казахстанский велогонщик пробился в топ-10 этапа «Вуэльты Испании»
sports.kz Сегодня, 04:16
154
Фото: sports.kz

Казахстанский велогонщик пробился в топ-10 этапа «Вуэльты Испании»

Состоялся пятый этап многодневной велогонки "Вуэльта Испании", протяженностью 187.2 километров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал испанец Энрик Мас из команды "Movistar". Вторым стал южноафриканец Дэрил Импи из "Israel-Premier Tech". Третий результат у британца Фреда Райта из "Bahrain-Victorious". 

Казахстанский гонщик "Астаны" Вадим Пронский финишировал восьмым. Давид Де ла Крус завершил этап 65-м, Мигель Анхель Лопес - 68-м, Винченцо Нибали - 71-м, Харольд Техада - 118-м, Евгений Федоров - 135-м, Алексей Луценко - 136-м, Самуэле Баттистелла -145-м.

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#велоспорт #Казахстан
Сегодня, 04:16
154
Журналист

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