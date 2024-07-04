Казахстанский велогонщик одержал историческую победу на "Тур де Франс"

Представитель казахстанской велокоманды Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш стал победителем пятого этапа многодневки "Тур де Франс", передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Он быстрее всех преодолел отрезок Сен-Жан-де-Морьен - Сен-Вюльба (177,4 километра). Финишное время Кавендиша составило 4:08:46.

Вторым стал Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck). Александр Кристофф из Uno-X Team показал третий результат.

Отметим, что Кавендиш побил рекорд по количество побед на этапах "Тур де Франс". Он выиграл в 35-й раз. Ранее высшим достижением владел Эдди Меркс, у которого в активе было 34 выигрыша.