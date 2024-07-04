Казахстанский велогонщик одержал историческую победу на "Тур де Франс"
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
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Представитель казахстанской велокоманды Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш стал победителем пятого этапа многодневки "Тур де Франс", передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
Он быстрее всех преодолел отрезок Сен-Жан-де-Морьен - Сен-Вюльба (177,4 километра). Финишное время Кавендиша составило 4:08:46.
Вторым стал Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck). Александр Кристофф из Uno-X Team показал третий результат.
Отметим, что Кавендиш побил рекорд по количество побед на этапах "Тур де Франс". Он выиграл в 35-й раз. Ранее высшим достижением владел Эдди Меркс, у которого в активе было 34 выигрыша.
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