Казахстанский уран прибыл в порт Канады через "Срединный коридор" - иноСМИ

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Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), широко известный как "Срединный коридор", становится "ядерным", поскольку Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" объявила в декабре о поставках природного урана в Канаду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Diplomat.

Так как российские порты и транспортные пути находятся под санкциями из-за войны в Украине, Казахстан ищет альтернативные пути выхода на международные рынки, поэтому Астана оказывает поддержку Срединному коридору с начала войны. Недавняя поставка урана − не первая и, скорее всего, не последняя.

"Казатомпром" не уточнил, сколько урана было поставлено и будут ли в ближайшее время осуществляться поставки по Срединному коридору.

Однако маршрут, по которому был доставлен уран, был обнародован: "26 октября 2022 года часть груза, принадлежащая "Kазатомпрому", достигла порта Поти [Грузия] и ожидала прибытия дополнительного материала от СП "Инкай". Зафрахтованное судно, перевозившее материалы обеих компаний, в конечном итоге прибыло в "канадский порт".

Казахстанская компания отметила, что это не первая поставка материала с использованием ТМТМ. Производитель урана использует "ТМТМ в качестве альтернативного маршрута для доставки материалов "Казатомпрома" западным клиентам с 2018 года, что помогает снизить риски основного маршрута через Санкт-Петербург". Поскольку война в Украине затягивается на зимний период и в феврале отметит свою первую годовщину, можно ожидать, что "Казатомпром" будет использовать Срединный коридор для будущих поставок.

По некоторым данным, Казахстан и Канада в целом поддерживают теплые отношения, связанные с ураном; в качестве примера можно привести деловой совет Казахстана и Канады, который 25 ноября провел свое пятое юбилейное заседание. Ержан Муканов, генеральный директор АО "НАК "Казатомпром", отметил: "Для "Казатомпрома" и [канадской] компании Cameco было честью выступить в качестве сопредседателей этой двусторонней диалоговой платформы. Наши компании связывают долгие годы плодотворного сотрудничества, которое началось с создания совместного предприятия "Инкай" в 1996 году".

Инкай, совместное предприятие канадской компании Cameco и Казатомпрома, добывает уран методом подземного выщелачивания на месторождении Инкай в Туркестане, Южный Казахстан.

Центральноазиатская страна обладает примерно 12 процентами мировых запасов урана. Более того, она является крупнейшим производителем урана, добывая в 2021 году самую большую долю урана из шахт (45 процентов мирового предложения) − 21 819 тонн урана.

ТМТМ − это альянс компаний из Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции со штаб-квартирой в Анкаре. После войны в Украине европейские и другие клиенты обратили внимание на коридор, чтобы получить доступ к жизненно важным ресурсам, особенно энергетическим, на Кавказе и в Центральной Азии в обход России. Координационный комитет по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута был создан в 2014 году, но после начала войны коридор приобрел международное значение. Например, в начале января Казахстан воспользовался коридором для отправки 20 железнодорожных вагонов с чечевицей в Турцию.