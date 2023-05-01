Казахстанский тяжеловес отправил соперника в нокаут и забрал титул чемпиона Азии

Фото: askat_zhantursynov/Instagram

Казахстанский боксёр Аскат Жантурсынов провёл в Стамбуле бой за титул чемпиона Азии по версии UBO в первом тяжелом весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Аската стал местный спортсмен Сердар Ширин. Поединок завершился победой Жантурсынова нокаутом.

Видео решающего эпизода он опубликовал на своей странице в Instagram.

Для Аската Жантурсынова этот поединок стал первым с 2021 года. В своём предыдущем выступлении в Астане он потерпел первое поражение в карьере, проиграв единогласным решением судей азербайджанцу Сурату Гараеву.