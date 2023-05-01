- "Празднуем Наурыз, Айт и Рождество". Как казахстанцы живут в интернациональных браках 13:21 88
- Алматинец снял на видео молнию, попавшую в телебашню Коктобе 13:13 84
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 12:48 180
- Казахстанский тяжеловес отправил соперника в нокаут и забрал титул чемпиона Азии 12:21 287
- На Камчатке проснулся вулкан и произошло землетрясение 11:55 297
- В Астане стартовала Менделеевская олимпиада школьников 11:28 304
- "Работа кипит" - член АНК о процессе укрепления общенациональной идентичности 11:00 318
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 10:33 541
- Диалог культур. Как работает столичный дом дружбы 10:00 344
- Согласие и понимание необходимы для мирной жизни в нашем общем доме — Смаилов 09:42 451
- Обновилась статистика заболеваемости COVID-19 в Казахстане 09:23 344
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 08:46 404
- В Астане 1 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия 08:25 508
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём единства народа 08:05 394
- День единства народа Казахстана: сколько людей разных национальностей живёт в стране 08:00 414
- Блогеру Елене Блиновской могут заменить домашний арест на СИЗО 07:35 518
- В Уральске открылся центр ядерной медицины MIG Qazaqsta 06:43 393
- Самые маленькие обезьяны в мире родились в зоопарке Караганды 05:33 740
- Самосуд над карманником пытались совершить сельчане в Кыргызстане 04:05 555
- Ярмарка переселения прошла в Туркестанской области 03:16 992
- Сотрудников Google лишили десертов и фруктов 02:41 486
- Казахстанцы стали чаще судиться 01:34 458
- Скончался модельер Вячеслав Зайцев 00:02 1079
- Как референдум в Узбекистане повлияет на сотрудничество с Казахстаном 30.04.2023 609
- 19-летний карагандинец скончался от удара кулаком по лицу 30.04.2023 1046
- Стали известны все участники четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу 30.04.2023 665
- В Норвегии установили памятник моржихе 30.04.2023 612
- Штормовое предупреждение на 1 мая объявлено в 13 регионах 30.04.2023 506
- Дом Казахстана открыли в Пакистане 30.04.2023 491
- Чего ждать от безвизового режима с Китаем: мнения экспертов 30.04.2023 2632
- Каким будет май в Казахстане 30.04.2023 621
- Новым шахматным королём мира стал китаец Дин Лижэнь 30.04.2023 846
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 683
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 2808
- Дорога длиной в 36 лет. История начальника поезда из семейной династии железнодорожников 30.04.2023 1848
- Тайник с оружием обнаружен недалеко от Талдыкоргана 30.04.2023 572
- Женщин не принижали, дочерей берегли. Этнографы рассказали об истинных казахских традициях 30.04.2023 948
- Битва за шахматную корону: Непомнящий и Лижэнь снова сыграли вничью 30.04.2023 592
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 710
- Страны G7 договорились о том, как будут использовать искусственный интеллект 30.04.2023 600
- Конь испугался воздушных шаров и чуть не покалечил семью в Караганде 30.04.2023 598
- Более 350 тысяч гектаров сельхозземель вернули государству в Мангистау 30.04.2023 625
- Нехваткой детских лекарств обеспокоены врачи в Европе 30.04.2023 598
- Казахстанские теннисисты стали финалистами в Италии и Турции 30.04.2023 616
- Эко-отели, пантолечебницы, морская вода. Чем богат Северный Казахстан 30.04.2023 827
- Торнадо оставил без света около четырёх тысяч человек во Флориде 30.04.2023 640
- В Узбекистане начался конституционный референдум 30.04.2023 617
- Трёхлетнюю девочку из запертой квартиры спасли в Костанае 30.04.2023 710
- Старые ТЭЦ vs новые дома: в Петропавловске опасаются строительного коллапса 30.04.2023 965
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 646
- Уроженка Казахстана применила "рычаг коленом" и выиграла бой в UFC 30.04.2023 722
- Основатель Казахского ханства Жанибек мог быть похоронен в Акмолинской области — учёные 30.04.2023 9270
- В полиции отреагировали на шокирующее видео избиения подростка в Талдыкоргане 30.04.2023 658
- Вдвое снизилась суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане 30.04.2023 659
- Юниорская сборная Казахстана по хоккею разгромила Францию 30.04.2023 828
- Неблагоприятные метеоусловия пообещали жителям четырёх городов 30.04.2023 653
- Акимат Астаны с помощью квадрокоптеров будет бороться с комарами 30.04.2023 743
- Мужчина взял в заложницы двух женщин в Байконуре 30.04.2023 966
- Жанибек Алимханулы сделал заявление о нокауте за две недели до титульного боя 30.04.2023 748
- Почему школьники Мангистау больше не хотят быть нефтяниками 30.04.2023 829
- Смог в Костанайской области объяснили в ДЧС 30.04.2023 712
- Русский дом в Алматы проведет "Бессмертный полк" в онлайн-формате 30.04.2023 832
- Костанайцы собирают подписи против сноса своих домов 30.04.2023 948
- Казахстанец Даррен Диц забросил победную шайбу и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА 30.04.2023 1228
- На детской площадке в Аксае произошла перестрелка 30.04.2023 789
- 7-месячному малышу в тяжелом состоянии пересадили печень в Астане 29.04.2023 798
- Жителя Нидерландов подозревают в отцовстве 600 детей 29.04.2023 953
- Последняя партия в борьбе за шахматную корону мира завершилась ничьей 29.04.2023 965
- Фируза Шарипова за 13 секунд победила россиянку 29.04.2023 998
- 172 ребенка потерялись на концерте в Атырау 29.04.2023 857
- Родной посёлок Скриптонита хотят переименовать 29.04.2023 1215
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 938
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 809
- Казахстанские парадзюдоисты стали вторыми на чемпионате Азии 29.04.2023 960
- Музыка их связала: история оперного дуэта супругов из Петропавловска 29.04.2023 3392
- Рыбакина, Бублик, Путинцева и Данилина завершили свои выступления в Мадриде 29.04.2023 996
- Заморозки и сильный ветер: о погоде на воскресенье рассказали синоптики 29.04.2023 829
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 1123
- Республиканские олимпиады для сельских школ начнут проводить в Казахстане 29.04.2023 971
- Дайджест: Как прошла рабочая неделя президента Казахстана 29.04.2023 869
Сегодня, 12:21
289
289Фото: askat_zhantursynov/Instagram
Казахстанский тяжеловес отправил соперника в нокаут и забрал титул чемпиона Азии
Казахстанский боксёр Аскат Жантурсынов провёл в Стамбуле бой за титул чемпиона Азии по версии UBO в первом тяжелом весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Соперником Аската стал местный спортсмен Сердар Ширин. Поединок завершился победой Жантурсынова нокаутом.
Видео решающего эпизода он опубликовал на своей странице в Instagram.
Для Аската Жантурсынова этот поединок стал первым с 2021 года. В своём предыдущем выступлении в Астане он потерпел первое поражение в карьере, проиграв единогласным решением судей азербайджанцу Сурату Гараеву.
Видео: askat_zhantursynov/Instagram
Видео: askat_zhantursynov/Instagram
Видео: askat_zhantursynov/Instagram
Поделитесь:
-
Trend news
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 12:48 127
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 10:33 521
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 08:46 390
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 678
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 2746
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 703
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 641
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 934
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 804
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 1117
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 2135
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 1317
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 897
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 1176
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 1130
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 2317
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 1619
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1292
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 6122
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 2351
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 1408
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 1196
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 29282
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 2148
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 1477
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 1732
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 6046
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 1855
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 1538
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 1487
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 1679
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 1660
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3238
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 1745
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 1705
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 2933
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 1582
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 1790
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3255
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 6836
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 54843
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 2042
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 3582
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 6453
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 1948
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 2147
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 2071
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 1912
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 2443
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 3824
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 7140
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 3121
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 2559
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 2751
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 2746
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 5802
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 3622
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3216
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 3755
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6277
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 38920
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 3709
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 3490
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 3467
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 10964
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 3987
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 4039
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 4077
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 3679
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 3885
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 3839
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 4281
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 3796
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 3442
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 3791
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 4154
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 4204
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 4425
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 3566
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 4287
-
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 900
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 1135
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 1754
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 1615
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 2025
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2410
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2158
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2300
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2435
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2523
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2421
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2474
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 2754
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 2975
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 2962
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 3718
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3682
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 3846
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 3693
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4480
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 3862
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3528
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 3837
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 6378
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 3940
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 3915
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3627
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 3924
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3575
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3563
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 3840
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4199
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 3766
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 3785
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 3953
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3538
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4583
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3592
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 3968
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4359
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 3794
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3431
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 3951
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 3842
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 3840
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 3853
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4253
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 4570
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4238
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 3811
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4210
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 3794
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 4576
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4013
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 3898
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 3769
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 3938
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4291
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 4441
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 3625
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3440
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 4503
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 3875
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 3783
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4360
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 5652
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 4583
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 3872
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 3730
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 3704
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 3648
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 3785
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 3920
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 3956
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 3716
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 3392
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 3997
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 3916
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 4030
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 4773